Camerun,testimone:preti stanno bene

14:28 - I due sacerdoti italiani e la suora canadese rapiti in Camerun "stanno bene". A riferirlo sono don Maurizio Bolzon e don Leopoldo Rossi, gli altri due sacerdoti presenti nella diocesi di Moroua, in Camerun, che hanno parlato con testimoni. Intanto per padre Henri Djonyang, vicario generale, gli ostaggi sarebbero in mano degli islamisti nigeriani di Boko Haram. "E' una brutta storia", ha aggiunto riferendosi alla pericolosità del gruppo.