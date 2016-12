Cameron: "Non cederemo mai a Isis"

13:59 - "Non cederemo mai al terrorismo". Lo ha dichiarato il premier britannico David Cameron alla Camera dei Comuni. Cameron ha definito "rivoltante e brutale" l'uccisione dell'americano Steven Sotloff per mano dell'Isis. "Tutti i nostri pensieri sono con l'ostaggio britannico e la sua famiglia", ha aggiunto. "L'unico modo per sconfiggere l'Isis è di essere risoluti: un Paese come il nostro non sarà intimidito da questi barbari assassini", ha detto Cameron.