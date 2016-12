Cambridge, sconto sulla retta al principe William: esplode la protesta

15:45 - Sconti "regali" per la casa d'Inghilterra? Nuove accuse contro il principe William, che sta frequentando un master in Management dell'agricoltura a Cambridge e che, secondo il "Sunday Mirror", avrebbe ricevuto uno sconto sulla retta universitaria. L'erede al trono avrebbe pagato solo 10mila sterline per il corso di specializzazione, fatto su misura per lui: gli servirebbe infatti per gestire le proprietà di famiglia, quando il padre Carlo sarà re.

A protestare con forza sono stati gli studenti di Cambridge, che già avevano criticato l'ammissione del principe, visto che in passato William non aveva brillato particolarmente negli studi.



Dom Anderson, rappresentante del sindacato studentesco Nus, ha sottolineato che molti suoi compagni fanno fatica a pagare la retta annua di 9mila sterline ed escono dall'università con un debito in media di 25mila sterline. "Ci sono di sicuro molti più studenti più meritevoli rispetto all'erede al trono che erediterà una proprietà da 400 milioni di sterline", ha detto Anderson. Secondo alcune fonti vicine ai Windsor, gli assistenti di palazzo avrebbero fatto una sorta di "autogol" accettando lo sconto dall'università.