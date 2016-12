Cambogia, scendono nel pozzo per recuperare 75 centesimi: sette morti

19:51 - In sette sono morti asfissiati in un pozzo, profondo 5 metri, nel disperato tentativo di recuperare 75 centesimi. La tragica vicenda è accaduta nella remota località di Siem Reap, nella regione settentrionale della Cambogia. I sette, cui tre fratellini di 11, 13 e 15 anni, insieme a quattro vicini di casa, sono scesi nel pozzo per recuperare 3,00 rial che il padre dei tre fratelli aveva accidentalmente fatto cadere prendendo l'acqua.

"Le sette vittime hanno subito avuto difficoltà a risalire e sono morti per mancanza di ossigeno", ha riferito l'agente di polizia Muy Norn. "Mio fratello più piccolo ha pensato che la somma di denaro fosse molto elevata per gente povera come noi", ha raccontato la sorella maggiore delle tre piccole vittime.