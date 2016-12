Cambogia, condanna all'ergastolo per gli ex leader dei Khmer rossi

06:07 - Il tribunale misto dell'Onu a Phnom Penh ha condannato all'ergastolo Nuon Chea e Khieu Samphan, i due più alti ex leader dei Khmer rossi ancora in vita, per crimini contro l'umanità relativi all'evacuazione forzata della capitale cambogiana nel 1975. I due ex leader si trovano in carcere già dal 2007. Contro di loro è in corso anche un secondo processo per il genocidio contro la minoranza vietnamita e la comunità musulmana Cham.

L'ideologo del regime Nuon Chea (88 anni) è stato riconosciuto colpevole per "crimini contro l'umanità, sterminio e atti disumani" durante e dopo la presa di Phnom Penh, mentre l'ex capo di Stato Khieu Samphan (83) è stato condannato per aver preso parte all'attuazione di tali crimini, pur senza averli ordinati.



I due imputati erano presenti in aula al momento della sentenza. Al "fratello numero due" Nuon Chea è stato concesso di non ascoltare in verdetto in piedi, a causa delle sue deboli condizioni di salute.