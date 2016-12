California, nuova caccia al tesoro

08:02 - Il misterioso miliardario ha colpito ancora. Dopo aver costretto mezza San Francisco a partecipare alla caccia al tesoro, ecco una nuova tentazione a suon di dollari, questa volta a Los Angeles. Decine di persone hanno letteralmente rivoltato Hermosa Beach, alla ricerca di piccoli Angry Birds, all'interno dei quali erano nascoste banconote di vario taglio. Prossimo appuntamento a Bakersfield, California, alla ricerca di particolari bolle di sapone.

