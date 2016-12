05:55 - Migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud della California a seguito di vasti incendi che hanno comportato anche l'allontanamento, in via precauzionale, di parte del personale di una centrale nucleare e di una base militare. L'emergenza è concentrata in particolare nella zona tra Los Angeles e San Diego. In questi giorni la temperatura nella zona si aggira intorno ai 38 gradi centigradi.