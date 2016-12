California, Clooney pensa alla politica:in lizza per la carica di governatore

17:30 - George Clooney potrebbe correre per la poltrona di governatore della California. Secondo alcuni siti d'informazione americani infatti "i democratici del Golden State avrebbero messo gli occhi addosso all'attore e regista premio Oscar", che "sarebbe interessato" all'offerta. Clooney avrebbe d'altro canto precedenti illustri. Altri due attori, entrambi repubblicani, sono stati al timone della California: Arnold Schwarzenegger e Ronald Reagan.

"Cercano il perfetto successore all'attuale governatore Jerry Brown", ha detto una fonte ben informata secondo cui George, che di recente ha lasciato l'impegno di ambasciatore delle Nazioni Unite per dedicarsi a una sua "charity" personale, "sarebbe interessato". Clooney "ha tutto - si spiega -: è un divo del cinema di bella presenza con una coscienza sociale messa al servizio delle cause per la difesa dei diritti umani". E i democratici sono eccitatissimi alla prospettiva di un imminente matrimonio della star: "Un Clooney sposato vale di più in politica del George incorreggibile scapolo".