17 settembre 2014 Caldo record in California: temperature oltre i 40°, tutti in spiaggia per rinfrescarsi L'ondata di calore ha registrato il suo picco massimo in questi giorni causando interruzioni di corrente elettrica per 6mila persone.

09:33 - A Santa Monica le famiglie cercano rinfresco in spiaggia. Attendono il proprio turno per fare una doccia. Nonostante sia settembre infatti il caldo record fa salire la colonnina di mercurio segnalando oltre 40 gradi: una temperatura insolita per questo periodo dell'anno e che ha spinto le autorità a lanciare un'allerta. L'ondata di calore ha causato anche l'interruzione dell'elettricità per 6mila persone.

A soffrire maggiormente le temperature torride sono le città nella contea di Los Angeles, quali Woodland Hills, Burbank ed El Cajon. Le autorità avvertono che anche poche ore di esposizione al sole possono causare disidratazione, crampi, colpi di calore.