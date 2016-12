18:40 - Per 90 minuti un caccia russo ha volato a una quota molto bassa, sfiorando per 12 volte una nave da guerra americana, la Donald Cook, che si trova in acque internazionali del Mar Nero sin dal 10 aprile. Il tutto si è risolto senza incidenti, ma il gesto provocatorio segnala la crescente situazione di tensione per la crisi in Ucraina. L'episodio, come riferito da un alto funzionario militare americano, è avvenuto sabato.