02:00 - Un consigliere comunale dei Verdi fiamminghi di Bruxelles ha soffocato i suoi due figli di 4 e 7 anni e poi si è tolto la vita. L'uomo, Bram Moerman, 34 anni, prima di compiere la strage familiare, ha chiamato il suo medico dicendogli che stava per fare una "stupidaggine". La polizia non è riuscita ad arrivare in tempo. La madre dei due bambini era al lavoro ed è ora in stato di shock. Ancora ignote le cause del dramma.