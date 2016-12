16:28 - Un graffitaro brasiliano è stato sorpreso dalla polizia mentre imbrattava i muri della loro caserma ed è stato punito dagli agenti in maniera brutale. I poliziotti gli hanno spruzzato in faccia lo stesso spray che il giovane ha usato per le sue scritte. Nel video gli agenti gli intimano di chiedere scusa. "Mi dispiace signore, non dipingerò più la base della polizia", risponde il writer, prima che il suo viso diventi completamente nero di vernice spray.