00:10 - L'arcidiocesi di Rio de Janeiro ha cancellato la prevista via crucis per motivi di sicurezza: un gruppo di senzatetto si sono infatti assiepati davanti alla cattedrale metropolitana. Padre Luiz Antonio, coordinatore della pastorale delle favelas, ha detto di essere "molto preoccupato" per la situazione, specialmente per i bambini. E' la prima volta negli ultimi 45 anni che la via crucis di Rio de Janeiro viene cancellata.