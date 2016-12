02:01 - La fabbricazione e la vendita di armi giocattolo saranno vietate dal prossimo marzo in tutto lo Stato brasiliano di San Paolo. La decisione è stata presa per far fronte al crescente aumento di rapine a mano armata nella capitale, San Paolo, una megalopoli da quasi 20 milioni di abitanti, e nella regione. Salate le multe per i negozianti che trasgrediscono: 20 mila reais (circa 7 mila euro) e la chiusura dell'attività.