05:57 - La situazione in Venezuela è "diversa da quella in Ucraina" perché "c'è molto più dialogo e non esiste una rottura istituzionale". A sostenerlo è il presidente brasiliano, Dilma Rousseff, secondo la quale "il consenso e la costruzione democratica sono sempre preferibili a una qualsiasi rottura istituzionale. Quando c'è un vuoto politico, è possibile che altri vogliano occuparlo, ma così si genera il caos".