Brasile: una visita allo zoo da incubo Accarezza la tigre, 11enne azzannato

19:55 - Doveva essere una bella giornata allo zoo di Parana, in Brasile, con il suo papà, a visitare tanti animali feroci. Ma il divertimento si è trasformato in tragedia quando il piccolo ha scavalcato le barriere per accarezzare la tigre passando attraverso la recinzione. Il papà l'aveva perso un attimo di vista e al ragazzino, di soli 11 anni, è bastato qualche secondo per raggiungere la "zona rossa". L'intervento in extremis del padre è arrivato in ritardo. L'animale feroce ha già azzannato il braccio del ragazzo. E poco dopo, in ospedale, i medici sono stati costretti ad amputare l'arto.