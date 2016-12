00:53 - La polizia militare brasiliana è intervenuta sparando gas lacrimogeno durante le sfilate del carnevale di Rio de Janeiro per disperdere una manifestazione di operatori ecologici che volevano raggiungere il sambodromo. Gli spazzini manifestavano per reclamare migliori condizioni di lavoro e aumenti salariali. Gli agenti antisommossa della polizia militare intervenuti per disperdere la manifestazione.