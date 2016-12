Brasile, italiano fa strage in famiglia Uccide la moglie e la figlia di 3 anni

18:20 - Un cittadino italiano che risiede in Brasile è accusato di aver ucciso a colpi di pistola la giovane moglie e la figlia di tre anni. Enrico Telese, 58 anni, avrebbe sparato alla moglie Denise Rodriguez, 29, e alla piccola Marina, mentre erano in casa. Dopo il duplice omicidio avrebbe tentato di suicidarsi. Ora è ricoverato in ospedale. L'arma è stata sequestrata dalla polizia. L'uomo sarebbe in gravi difficoltà finanziarie.

Telese è originario di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, ma risulta residente a Preglia di Crevoladossola, in Piemonte. Si è trasferito a Rio de Janeiro a gennaio, ma non aveva ancora un lavoro. Alla polizia risulta che gli siano intestate circa 70 armi, tra pistole e fucili. Queste armi non sono state rinvenute nella sua casa di Jacarè, un quartiere popolare nella zona nord di Rio de Janeiro che confina con la favela di Jazarezinho.



L'uomo ha vissuto in Piemonte per pochi mesi. Nel paese in provincia di Verbania, dove viveva solo, si era trasferito per recarsi a lavorare tutti i giorni in Svizzera. Sono pochi, però, quelli che lo ricordano: nessuno sapeva che fosse sposato e avesse una figlia, né che aveva deciso di andare a vivere in Brasile.