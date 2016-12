Brasile, dato per morto: respira ancora nella bara

10:30 - Dato per morto, pronto per la vestizione. Con tanto di cotone nelle orecchie e in bocca. Invece Valdelucio Goncalves, brasiliano di 54 anni, era vivo. Ad accorgersi del macroscopico errore medico è stato il fratello, presente in camera mortuaria per l'ultimo saluto prima della chiusura della bara. "Ho visto il suo petto andare su e giù, respirava", ha affermato incredulo. I familiari ora chiedono giustizia e un risarcimento.

"Avevamo anche comprato la bara, pagato e organizzato il funerale", si lamenta una parente di Valdelucio Goncalves, redivivo di Salvador, dato per deceduto dopo un blocco cardio-circolatorio dallo staff medico dell'ospedale Menandro de Farias, che ha annunciato un'indagine interna su quanto accaduto.



Goncalves, vivo ma in precarie condizioni e impossibilitato a parlare, ha ringraziato con una lettera un santo brasiliano, cui è particolarmente devoto, che a suo dire lo ha salvato da una fine così terribile.