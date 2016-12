Brasile, crolla cavalcavia: 5 morti e 4 feriti

18:25 - Tragedia in Brasile dove cinque persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in seguito al crollo di un cavalcavia pedonale. A causare l'incidente, avvenuto su una delle principali vie di accesso a Rio de Janeiro, è stato un camion. Secondo alcuni testimoni, l'autocarro aveva il cassone ribaltabile alzato e, al passaggio sotto il ponte, ha colpito la struttura in metallo causandone il crollo.