08:42 - L'ennesima dimostrazione a San Paolo contro i prossimi mondiali di calcio in Brasile si è conclusa con un bilancio di cinque agenti feriti, due arresti e 230 fermi, oltre a violenze, saccheggi, lacrimogeni e bombe assordanti. La polizia ha cercato di disperdere la folla scesa in piazza, un migliaio di persone almeno, ma gli scontri sono andati avanti per tutta la serata nel centro della città.