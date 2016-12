Brasile, con la famiglia nell'auto in fiamme: salvati dai fotografi

07:55 - Brutta avventura per un 55enne di San Paolo, Brasile, e la sua famiglia. L'uomo stava tornando a casa in macchina, quando si è trovato nel mezzo di una protesta contro l'uso di denaro pubblico per l'organizzazione dei Mondiali di Calcio che si svolgeranno nel Paese. I manifestanti hanno da prima dato fuoco a un materasso abbandonato e poi lo hanno gettato sulla macchina che ha a sua volta preso fuoco. Solo grazie al pronto intervento di alcuni fotografi presenti, i 5 a bordo dell'auto sono stati tratti in salvo.