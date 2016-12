21:47 - Almeno due persone sono morte, e altre due sono rimaste ferite, in Brasile, a seguito della caduta di un aereo di piccole dimensioni a Curitiba, Capitale dello Stato meridionale di Paranà. Il velivolo, per cause ancora da verificare, è precipitato in un'area residenziale della città poco dopo il decollo dal vicino aeroporto di Bacacheri.