00:57 - Un allarme bomba ha costretto un aereo di linea della compagnia brasiliana Tam a compiere un atterraggio di emergenza a Manaus, in Amazzonia. L'aereo era decollato da Brasilia. L'ispezione degli artificieri ha dato esito negativo. L'aeroporto 'Eduardo Gomes' di Manaus è stato chiuso per sicurezza ed i voli in arrivo dirottati. La minaccia era stata rinvenuta in un messaggio lasciato in un bagno dell'aeroporto.