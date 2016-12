Brasile, 5 bimbi morti in incendio

21:10 - Cinque bambini, di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni, sono morti nell'incendio della loro casa alla periferia di Belo Horizonte, nel Brasile meridionale. Al momento dello scoppio del rogo, erano in casa con la mamma di due di loro, appena diciassettenne. La madre degli altri tre, sorella dell'adolescente, era in ospedale per controlli. Due bimbi sono stati estratti dalle fiamme ancora in vita, ma sono morti in ospedale.