Brasile 2014, per salvare la favela di Rio minacciata dalle ruspe arriva Batman

08:19 - Il primo a scendere in campo nei Mondiali di calcio 2014 in Brasile è stato, a sorpresa, Batman. Un uomo travestito dal supereroe è apparso in una favela di Rio de Janeiro, non lontana dallo stadio Maracanà, destinata presto a scomparire proprio in vista dei Campionati del mondo. Le ruspe hanno iniziato le demolizioni nelle scorse ore e a poco sono servite le barricate delle oltre 650 famiglie che vivono nella zona. Chissà che con i suoi superpoteri Batman riesca a fare qualcosa.