Bosnia,dilaga protesta anti-governo

19:32 - Dure proteste anti-governative e contro la crisi economica sono scoppiate in Bosnia. A Sarajevo i manifestanti hanno appiccato il fuoco al palazzo presidenziale nel centro della città. Come riferisce l'agenzia Fena, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme, mentre la polizia ha disperso i dimostranti. A Tuzla, nel nord del Paese, centinaia di manifestanti avevano fatto irruzione nella sede del governo cantonale.