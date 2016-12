Bombe su Damasco, cinque morti

14:03 - Ancora bombe dal cielo e colpi d'artiglieria nei sobborghi di Damasco, come denunciano gli attivisti siriani anti-regime. Secondo i comitati locali il bilancio provvisorio degli scontri è di cinque morti, tra i quali due bambini. Gli attacchi, eseguiti anche con barili esplosivi, si segnalano soprattutto a Daraya e a Zabadani. Raid aerei in corso anche nella regione orientale di Dayr az Zor e in quella nordoccidentale di Aleppo.