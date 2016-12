17 settembre 2014 Bombe e soldati americani uccisi

Isis lancia nuovo video su guerra I jihadisti dimostrano sempre più di conoscere i meccanismi della propaganda. Poi incitano potenziali "lupi solitari": "Attaccate New York"

18:55 - In una nuova mossa di propaganda, lo Stato islamico ha diffuso un nuovo video, di 52 secondi, dal titolo Flames of War (letteralmente "Fiamme di guerra", cioè "venti di guerra"). Nel montaggio dal ritmo serrato si vedono immagini di esplosioni, anche in slow motion, di miliziani che sparano con fucili automatici e armi anticarro, e di soldati Usa uccisi o feriti. Poi ha incitato potenziali "lupi solitari": "Attaccate Times Square".

Il video, il cui nome è anche un riferimento a un famoso videogioco di guerra, è stato diffuso da al-Hayat Media Center che ha pubblicato anche i filmati delle decapitazioni e include anche immagini del presidente Barack Obama mentre afferma che gli Usa non manderanno di nuovo soldati sul campo in Iraq. Si vede inoltre anche l'ex presidente Bush sul ponte della portaerei con alle spalle il famose striscione con scritto "Missione compiuta".



"Coming Soon", "prossimamente..." - Il video, che non contiene alcun commento in voce, si conclude poi con la scritta minacciosa "Fiamme di guerra, la battaglia è appena cominciata", e sarebbe una anteprima di un filmato pià lungo. Infatti contiene la dicitura "trailer" e la scritta "coming soon", "presto su questi schermi".



"Attaccate New York" - Istruzioni per potenziali "lupi solitari", che vengono istigati a preparare attentati terroristici a Times Square o in altri luoghi simbolo di New York e altre città americane. E' quanto contenuto in un post pubblicato su un forum online dell'Isis contenenente istruzioni su come costruire bombe in casa usando candele, candeggina, zucchero e fiammiferi.