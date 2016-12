Bolivia, accusati di furto e torturati con formiche velenose dal villaggio

14:31 - Torturati con formiche velenose durante un sequestro di due giorni. E' la sorte toccata a due giovani boliviani accusati di aver rubato alcune moto agli abitanti di un piccolo villaggio. Il 18enne Wilmer Machado e il 19enne Miller Macdonal Rodriguez sono stati liberati dietro il pagamento di un riscatto da parte delle famiglie. Intossicati, sono in ospedale in condizioni critiche.

Giustizia fai da te - I parenti dei giovani hanno pagato per evitare che fossero linciati. Secondo informazioni diffuse dalla stampa locale, i due ragazzi sono stati catturati giovedì scorso da un gruppo di abitanti di Ayopaya e legati a un albero infestato da formiche velenose, dopo essere stati accusati di aver rubato tre moto.



La sorella di uno di loro ha raccontato aun'emittente locale che le famiglie hanno versato un riscatto di circa 2.500 euro per ottenere la liberazione dei ragazzi, avvenuta sabato, ed evitare che fossero uccisi dalla popolazione locale. I presunti ladri sono stati ricoverati in un ospedale di Cochabamba in condizioni critiche, a causa dell'intossicazione subita.



Fonti della polizia locale hanno indicato che gli abitanti di Ayopaya hanno impedito che le forze dell'ordine entrassero nel villaggio durante il sequestro dei due presunti ladri, perché non interferissero con la "giustizia comunitaria".