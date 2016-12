06:45 - Il miliardario americano Michael Bloomberg ha annunciato di aver preso un volo El Al per Tel Aviv in segno di solidarietà con Israele, e ha fatto appello agli Stati Uniti affinché sia permesso alle compagnie aeree Usa di tornare a servire la capitale israeliana. L'Agenzia federale dell'Aviazione ha infatti proibito agli aerei delle compagnie statunitensi di volare da e per l'aeroporto internazionale Ben Gurion per 24 ore.