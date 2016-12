19 marzo 2014 Blitz della polizia a Rio, liberata

18:14 - Sollievo a Rio De Janeiro dopo la liberazione, avvenuta la notte scorsa, da parte della polizia civile brasiliana di una ragazza italiana di 15 anni. La giovanissima, figlia di un imprenditore noto nel settore immobiliare, è stata tenuta prigioniera per quattro giorni da tre sequestratori.

La ragazza è stata tenuta prigioniera dai tre uomini nel seminterrato di una casa ad Arraial do Cabo, località balneare a 150 chilometri da Rio de Janeiro. Secondo gli investigatori, l'adolescente è figlia di Ettore Casteluzzo, imprenditore attivo nel settore immobiliare che vive da sei anni in Brasile.



La liberazione - Nel corso del blitz che ha portato alla liberazione della ragazza sono rimasti uccisi due sequestratori, entrambi con vari precedenti per sequestro di persona. Durante lo scontro a fuoco, il terzo malvivente è riuscito a fuggire. La Divisione antisequestro della polizia civile (Das) ha trovato la 15enne in catene.



Indagini in corso - Secondo la ricostruzione dei fatti, il sequestro è avvenuto sabato scorso; i banditi, in un primo momento, avrebbero immobilizzato anche il padre della rapita, rilasciato successivamente affinché recuperasse i soldi per il riscatto. La somma chiesta per il rilascio, 720mila reais (circa 220mila euro), non è stata pagata. Il commissario capo, Claudio Silva, sta indagando nel tentativo di capire se tra gli ex collaboratori di Castelluzzo ci possa essere chi ha fornito informazioni ai sequestratori, in particolare sulle abitudini del padre della ragazza.