24 luglio 2014 Bill De Blasio in visita a Sant'Agata

il paese da cui emigrarono i nonni Il sindaco di New York, in Italia con la famiglia, è stato accolto

da 2000 persone. Per lui cittadinanza onoraria e pizza

12:29 - C’erano circa 2000 persone ad accogliere Bill De Blasio, sindaco di New York, a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. È passato quasi un secolo da quando suo nonno Giovanni lasciò il paese campano per emigrare negli Stati Uniti d’America, valigia di cartone alla mano.

"Non mi spettavo una giornata così, e neanche una cerimonia così lunga", ha dichiarato De Blasio, che nella giornata ha rivendicato con orgoglio le sue radici.



Giunto in mattinata nella cittadina beneventina, De Blasio, con la moglie Chirlane ed i figli Dante e Chiara ha pranzato in casa del sindaco Carmine Valentino, che lo ha addirittura insignito della cittadinanza onoraria.



A seguire, visita al Duomo della città, dove, sentendo il parroco raccontare la storia della sua famiglia, non è riuscito a trattenere la commozione. Ancora una volta il sindaco della Grande Mela si è dimostrato molto legato alle sue radici: è infatti la quarta volta che De Blasio si reca in visita a Sant’Agata dei Goti.



Da buon italiano, seppur ormai solo di origine, De Blasio ha mangiato ben due pizze sul lungomare di Napoli, dove si era recato in mattinata. Una, con forchetta e coltello, in barba alle polemiche che lo avevano accompagnato negli Usa (dove si dice che la pizza va mangiata con le mani), la seconda “a libretto”, cioè piegata in quattro.