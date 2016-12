Berlino: Bundesbank indipendente

13:04 - "Il presidente della Bundesbank parla a nome di una banca che agisce in modo indipendente e dunque non commento le sue dichiarazioni". Così il portavoce di Angela Merkel dopo l'attacco di Jens Weidamnn a Matteo Renzi. "La posizione del governo tedesco è già stata espressa più volte: non c'è differenza fra Italia e Germania", spiega Steffen Seibert. "Vogliono entrambe che le istituzioni lavorino per rendere l'Unione europea più competitiva", conclude.