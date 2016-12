07:42 - Sale la preoccupazione in Belgio per l'approvvigionamento energetico invernale dopo che Electrabel ha annunciato il fermo del reattore nucleare Doel 4 probabilmente fino al 31 dicembre 2014, per un problema tecnico. Il Paese sta già facendo fronte al fermo di Doel 3 e di Tihange 2 per ragioni di sicurezza nucleare e con questo nuovo reattore fermo si sale ad un'indisponibilità del 50% del parco nucleare.