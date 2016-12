Belfast, bomba contro auto polizia

01:06 - Una bomba è esplosa investendo un veicolo della polizia a Belfast, vicino al cimitero della capitale nordirlandese, senza provocare vittime. C'è stata una forte esplosione che si è sentita in un tutta la città, riferisce la Bbc. Non ci sono stati feriti, ma un'auto che stava passando da lì in quel momento è stata colpita da schegge e i medici hanno soccorso le quattro persone a bordo, una famiglia con due bambini, in stato di shock.