Barroso:"Svizzera rispetti i patti"

13:46 - "I patti vanno rispettati, non negozieremo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone": il presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso, non vuole compromessi dopo il referendum elvetico sull'immigrazione. E sottolinea come l'Ue offra "condizioni eccezionali alla Svizzera, e non è giusto che la Svizzera non dia le stesse condizioni". Il referendum, ora, "pone problemi seri" che però "tocca a Berna risolvere".