Barroso: Renzi europeista impegnato

15:16 - Dopo le dimissioni del governo, il presidente della Commissione europea è intervenuto per ringraziare il premier uscente ed esprimere il suo consenso a Renzi. "Letta è stato un grande europeista, lo ringrazio per il lavoro svolto", ha affermato. Il segretario del Pd invece "l'ho incontrato diverse volte e mi sembra un europeista molto impegnato e interessato a far avanzare il processo di integrazione in Ue", ha aggiunto.