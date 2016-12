Barroso:Italia porti avanti riforme

17:25 - Per il presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso, "è importante che in Italia vengano portate avanti le riforme nell'amministrazione pubblica, nella politica, e nelle istituzioni: il premier Renzi ci ha dato rassicurazioni". Barroso ha quindi sottolineato come le riforme non vengono "imposte" da Bruxelles al Paese, ma che è "nell'interesse dell'Italia diventare più competitiva, in modo tale che potrà essere un leader globale".