20:10 - Venti persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise ad Aleppo da barili bomba sganciati da elicotteri governativi sui quartieri controllati dai ribelli. Lo rende noto l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), aggiungendo che altri 16 civili, tra cui cinque bambini, sono morti sotto un bombardamento compiuto da forze jihadiste ribelli sulla parte della città in mano alle truppe lealiste.