12:04 - Attimi di paura all'aeroporto di Barcellona El Prat, quando un aereo della compagnia argentina Aerolíneas Argentinas, in partenza per Buenos Aires, invade la pista durante l'atterraggio di un volo UTair proveniente da Mosca. L'impatto tra i due veivoli viene evitato grazie all'abilità del pilota russo che riprende quota per poi atterrare in un'altra pista