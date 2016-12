14:57 - Barack Obama ha lasciato il Quirinale dopo l'incontro e la colazione con il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Il presidente degli Stati Uniti raggiungerà ora Villa Madama, dove è in programma l'incontro con il premier, Matteo Renzi. Obama si è trattenuto per oltre due ore al Colle, ben più di quanto era stato previsto dal cerimoniale. In precedenza, era stato a colloquio con papa Francesco per cinquanta minuti.