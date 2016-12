Barack Obama in visita in Giappone: "Difenderemo Tokyo dalla Cina"

07:51 - Il presidente americano Barack Obama nella sua visita ufficiale in Giappone ha incontrato il premier Shinzo Abe. Sul tavolo del primo summit la tensione diplomatica con la Cina per le isole contese. "L'art.5 del trattato Usa-Giappone di reciproca cooperazione e sicurezza copre tutto il territorio amministrato dal Giappone le questioni territoriali, incluse le isole Senkaku", ha detto Obama nella conferenza stampa congiunta.

La visita di Stato di Obama in Giappone si era aperta con la cerimonia ufficiale d'arrivo ospitata al Palazzo imperiale dall'imperatore Akihito e dalla consorte Michiko, con tanto di picchetto d'onore.



"Storicamente - ha detto Obama -, sono state amministrate dal Giappone e non crediamo che debbano essere soggette a modifica unilaterale". E quindi, da questo punto di vista, "è assolutamente fuori di dubbio la copertura dell'articolo cinque" sulle isole Senkaku, chiamate Diaoyu dalla Cina: "una parte consistente dell'alleanza è che il trattato copre tutti i territori amministrati dal Giappone".



Tokyo e Pechino sono da quasi due anni alle prese con un duro scontro diplomatico sull'arcipelago disabitato nel mar Cinese orientale, ritenuto strategico anche per le risorse naturali. Il trattato Usa-Giappone di difesa richiede che Washington debba intervenire a favore di Tokyo in caso di attacco, secondo uno schema "che non e' affatto una nuova posizione".



Obama invita ad abbassare i toni - Il presidente, rimarcando che l'alleanza Tokyo-Washington, è "il fondamento non solo per la nostra sicurezza nella regione Asia-Pacifico, ma anche per l'intera regione", ha invitato Cina e Giappone ad abbassare i toni e a risolvere le controversie bilaterali con il confronto. Obama ha ricordato l'importanza della "libertà di navigazione", facendo così riferimento anche alla situazione del mar Cinese meridionale con i contenziosi tra Pechino e gli altri Paesi vicini, come Filippine e Vietnam.