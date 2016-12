2 maggio 2014 Bangladesh, infanzia negata: 7,4 milioni

12:09 - Sono 7,4 milioni i bambini costretti ogni giorno a lavorare in Bangladesh. Di questi, un milione e 300mila svolgono impieghi considerati pericolosi per la salute. Dalle discariche alle fabbriche di palloncini, la manodopera a bassissimo costo, a Dacca, vince anche sulle legge: ai datori di lavoro poco importa che l'età minima per l'assunzione è 14 anni. E non viene concesso neppure il salario minimo di 66 dollari al mese.

La drammatica situazione è accertata dall'International Labour Organisation, che denuncia lo sfruttamento costante dei minori in tutto il Paese.



Secondo l'Unicef, il 93% dei minori lavoratori sono impiegati in piccolissime realtà o laboratori artigianali e, di conseguenza, sfuggono ai controlli delle autorità.