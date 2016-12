08:58 - Due esplosioni hanno scosso i sette accampamenti della protesta dell'opposizione antigovernativa thailandese a Bangkok: almeno quattro persone sono state ferite in modo non grave. Fra i feriti anche una giornalista televisiva locale. Due giorni fa un uomo era morto e 37 persone erano state ferite in seguito a un altro attacco esplosivo contro un corteo di oppositori.