02:00 - La Banca Mondiale è pronta a versare all'Ucraina fino a 3 miliardi di dollari quest'anno, per sostenere il Paese alle prese con una grave situazione politica e finanziaria. "Abbiamo ricevuto una domanda di aiuto dal governo provvisorio ucraino - si legge in una nota dell'istituzione internazionale - e siamo pronti a venire incontro e in aiuto al popolo ucraino".