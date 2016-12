20:19 - Il segretario generale continua a seguire gli eventi in Ucraina, compresi gli sviluppi in Crimea ed è "fortemente preoccupato" per il deterioramento della situazione: lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Martin Nesirky. Ban Ki-moon esorta al rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina e chiede che venga immediatamente riportata la calma nell'ex repubblica sovietica.