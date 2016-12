Bambole lasciate davanti alle case Thriller mozzafiato? No, solo un regalo

17:36 - Delle bambole di porcellana lasciate di fronte alla porta di casa di alcune bambine. Un gesto apparentemente innocuo, se non fosse che i fantocci risultavano incredibilmente simili alle bambine che in quelle case ci abitano. Dettagli che hanno fatto assomigliare la vicenda ad un film horror.

E' successo a San Clemente, un paese della California. Un fatto in prima battuta inquietante, che ha chiaramente allarmato i genitori delle piccole coinvolte nella vicenda. Subito la polizia si è messa a lavoro per trovare il responsabile dell’accaduto, ma soprattutto per chiarirne la causa. “Ha capelli castani e pelle scura, esattamente come la bambola, la madre è molto preoccupata”, aveva raccontato alla polizia la vicina di casa di una delle interessate. Un fatto che ha creato scompiglio nella comunità, dove tutti si conoscono e i bambini frequentano le stesse scuole. “Speriamo sia solo uno scherzo di cattivo gusto e non ci sia qualcuno che vuole farci del male”, dice una signora.

E alla fine, tutto si è rivelato essere nè una premessa di crimini, nè una macabra burla. ma il semplice gesto di una cittadina, compiuto in assoluta buona fede. Secondo i siti Yahoo Notizie e Southern California, la responsabile della "grande paura" sarebbe una donna, che volendo disfarsi della sua collezione di bambole, ha pensato di stupire i suoi vicini e lasciarle in regalo davanti casa delle bambine. Nessun remake, grazie al cielo, di qualche classico dell'horror.