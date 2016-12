Bambini uccisi Gaza, Peres si scusa

16:05 - Arrivano le scuse ufficiali di Israele per il raid che ha ucciso i quattro bambini palestinesi mentre giocavano a pallone sulla spiaggia di Gaza. A porgerle è il presidente Shimon Peres in un'intervista alla Bbc riportata dal sito dell'emittente britannica. Peres precisa che non è stato un attacco deliberato, sottolineando che le forze di Tel Aviv non avrebbero mai effettuato il raid se avessero saputo che su quella spiaggia c'erano dei bambini.