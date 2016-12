Balconing, 23enne muore a Maiorca

20:13 - Ennesima vittima del folle gioco che si sta diffondendo tra i giovani: il balconing. Questa attività consiste nel saltare da un balcone o da una finestra, posti a un piano elevato direttamente all'interno di una piscina. Un turista norvegese di 23 anni è morto proprio mentre si cimentava in una di queste imprese a Punta Ballena sull'isola di Maiorca in Spagna. Probabilmente il ragazzo non ha calcolato bene la traiettoria o è scivolato precipitando al suolo. Quando sono giunti i soccorsi non è stato possibile rianimare il giovane che è morto sul posto.

Le autorità hanno aperto un' inchiesta per accertarsi che sia un caso di 'balconing'. La moda di lanciarsi dal balcone ha avuto inizio nelle isole Baleari di Ibiza e Maiorca nei primi anni duemila e conta numerosissime vittime, tra cui un italiano nel 2010.